Trump vyzval k urychlenému schválení léků na koronavirus

„Musíme odstranit veškeré překážky,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci a dodal, že by proti koronaviru mohla být využita rovněž látka hydroxychlorochin, která se nyní používá pro léčbu malárie. „Mohlo by to změnit pravidla hry, ale také nemuselo,“ připustil prezident.

Viceprezident Mike Pence varoval, že USA zřejmě v příštích několika dnech zaznamenají prudký nárůst nových případů koronaviru. Je to podle něj způsobeno tím, že se nashromáždily nevyhodnocené testy, jichž je stále větší množství. Lékaři s jejich pomocí nově prověřují především pacienty se symptomy nákazy.

Nasazení Národní gardy a lodě jako polní nemocnice

Šéf americké Národní gardy prohlásil, že by se do snah o zastavení šíření viru mohly zapojit až desetitisíce jejích příslušníků. Podle Trumpa velké výletní lodě, které momentálně nesmějí vyplouvat, by zase mohly být využívány jako polní nemocnice.

Trump nepotvrdil zprávy o tom, že se ministerstvo zahraničí chystá vydat přísné cestovní doporučení, které by Američany po celém světě vyzvalo k návratu do vlasti a varovalo před cestami do ciziny. Prezident se má ovšem s představiteli americké diplomacie sejít ještě během čtvrtka.