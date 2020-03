Dezinfekce, kipa a roušky. Izraelské volby byly kvůli koronaviru pod kontrolou zdravotníků

Parlamentní volby v Izraeli provázely kvůli obavám ze šíření koronaviru přísná zdravotnická opatření. Voliči si museli před vhozením lístku do urny dezinfikovat ruce. Pro lidi, kteří jsou kvůli podezření z nákazy v domácí karanténě, byly zřízeny speciální volební místnosti ve stanech. Do nich museli přijít bez doprovodu, s ochrannou maskou na obličeji, kterou směli sundat jen na okamžik potvrzení identity členem volební komise. Poté museli voliči použít antibakteriální gel a před samotným vhozením lístku do urny dostali i nové rukavice a masku. Lístky následně sčítali zdravotníci.