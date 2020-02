Celibát zůstane. Papež v klíčovém dokumentu neodsouhlasil svěcení ženatých mužů v Amazonii

Dokument nazvaný Querida Amazonia (Drahá Amazonie) reaguje na synodu o Amazonii, jíž se loni v říjnu ve Vatikánu účastnily téměř dvě stovky katolických biskupů z Jižní Ameriky.

Valnou většinou se tehdy vyslovili pro možnost svěcení ženatých kněží v odlehlých částech Amazonie. V oblasti je totiž kněží nedostatek, a věřící se proto musí často dlouhé měsíce obejít bez bohoslužeb, svátostí či zpovědi.

Návrh ale vyvolal v římskokatolické církvi širokou kritiku, neboť jeho schválení by znamenalo přelomovou změnu ohledně kněžského celibátu. Kritici poukazují na to, že taková výjimka by mohla otevřít vrátka pro její postupné širší připouštění.