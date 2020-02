Počet těch, kteří podlehli koronaviru, stoupl za jediný den o sedm desítek

Podle WHO připadá osmdesát procent případů nakažených na provincii Chu-pej, odkud se nákaza šíří, a 99 procent na Čínu. Nejvíce nakažených mimo Čínu hlásí Japonsko (45), Singapur (28) a Thajsko (25). Mimo Čínu podlehli koronaviru dva lidé – jeden v Hongkongu a druhý na Filipínách.

Na japonské lodi přibylo nakažených

Na dvacet se z deseti zvýšil počet nakažených koronavirem na výletní lodi Diamond Princess, která v pondělí večer zakotvila v přístavu Jokohama v Tokijském zálivu. Oznámilo to japonské ministerstvo zdravotnictví. Tamní úřady se po následujících čtrnáct dní rozhodly držet v karanténě všech 3711 lidí na palubě.

Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval. Vysoká pohotovost panuje ve městě Naha, metropoli prefektury Okinawa, kde v sobotu z lodi vystoupilo 13 pasažérů. Na palubu se podle listu Japan Times nevrátili.

Odborníci vyjádřili obavy, že případná epidemie by mohla ohrozit olympijské hry, které v Tokiu začínají v červenci.

Další loď uvázla v Hongkongu, kde příchozí z Číny musí do karantény

V Hongkongu zase zůstává na palubě lodi World Dream 3600 cestujících a členů posádky. Opustit ji budou moci až po absolvování testu, zda nejsou nakažení. Lodi bylo zamezeno v cestě do tchajwanského přístavu Kao-siung poté, co vyšlo najevo, že u tří lidí z předchozí cesty plavidla byla zjištěna nákaza. Přes třicet členů posádky má kašel, horečku nebo je bolí v krku.

Více než dvě desítky aerolinek pozastavily, anebo omezily lety do Číny. Několik států, včetně USA, zakázálo vstup do země komukoli, kdo byl v předchozích dvou týdnech v Číně. Nově tak učinil Tchaj-wan a zákaz rozšířil i o ty, kteří se vyskytovali v Hongkongu či Macau. Samotný Hongkong příchozí z Číny umístí na 14 dní do karantény.

Tchaj-wan též zakázal na ostrově kotvit všem mezinárodním výletním lodím. Mnoho turistů z lodi Diamond Princess, která v přístavu Ťi-Lung na severu ostrova kotvila 31. ledna, se vydalo na jednodenní výlet do vnitrozemí, uvedly místní úřady.