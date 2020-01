Řecko má první prezidentku. Parlament zvolil soudkyni Sakellaropulosovou

Královny:



Velká Británie - Alžběta II., od února 1952

Dánsko - Margrethe II., od ledna 1972

Prezidentky:



Chorvatsko - Kolinda Grabarová Kitarovičová, od 19. února 2015

Nepál - Vidjá Déví Bhandáríová, od 29. října 2015

Tchaj-wan - Cchaj Jing-wen, od 20. května 2016

Estonsko - Kersti Kaljulaidová, zvolena 3. října 2016, do funkce nastoupila 10. října 2016

Singapur - Halimah Yacobová, zvolena 13. září 2017, uvedena do funkce 14. září 2017

Trinidad a Tobago - Paula-Mae Weekesová, od 19. března 2018

Etiopie - Zewde Sahleová-Worková, od 25. října 2018

Gruzie - Salome Zurabišviliová, zvolena 28. listopadu 2018, uvedena do funkce 16. prosince 2018

Slovensko - Zuzana Čaputová, zvolena 30. března 2019, uvedena do funkce 15. června 2019

Bolívie - Jeanine Áňezová, prozatímní prezidentka od 12. listopadu 2019.

Zdroj: ČTK