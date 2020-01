Sněmovna poslala žalobu na Trumpa do Senátu. Jednání začne příští úterý

Sněmovní rezoluci, jejíž součástí je předání žaloby do Senátu, podpořilo 228 kongresmanů, proti jich hlasovalo 193.

Ještě před hlasováním demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila, že její parlamentní komoru bude v senátním procesu zastupovat sedmičlenný tým kongresmanů v čele s šéfem sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adamem Schiffem. Kongresmani pak výběr demokratů formálně schválili v rámci odsouhlasené rezoluce.

Proces bude trvat několik týdnů

Vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell prohlásil, že předpokládá zahájení procesu příští týden v úterý. Trump původně chtěl, aby senátoři žalobu ihned zamítli, což ale zákonodárci neudělají. Nyní se předpokládá, že proces potrvá možná i několik týdnů a skončí Trumpovým osvobozením.

Sněmovna vznesla na Trumpa žalobu ještě před Vánocemi, postoupení případu Senátu ale oddalovala kvůli sporu o to, jak by proces měl vypadat a zda by měli být předvoláni svědci. Předvolání svědků se McConnell bránil, v úterý ale přislíbil, že o jejich pozvání budou senátoři hlasovat. Proti svědeckým výpovědím v Senátu se staví Bílý dům.