Ani devět měsíců od požáru Notre-Dame není jisté, že katedrála půjde zachránit

Skutečný stav katedrály bude možné odhadnout až po odstranění lešení. Pak bude možné začít s rekonstrukcí a vyhlásit architektonickou soutěž o její podobu. To je optimistický scénář. O tom druhém, kdy se může ukázat, že klenby jsou v opravdu špatném stavu, raději nikdo nemluví.

„Nedokážeme odhadnout přesný stav klenby, k tomu je potřeba odstranit všechny sutiny a provést potřebnou analýzu. Začali jsme na severní straně a je to opravdu těžký úkol, naši lidé jsou pro tuto práci vybaveni horolezeckými lany,“ vysvětlil Georgelin.

Od časného rána přicházeli Pařížané i turisté do bezprostředního okolí katedrály podívat se, co z ní zůstalo, a s ulehčením konstatovali, že obě věže jsou na svém místě.

Katedrála přišla ale o svůj krov a štíhlou věž z 19. století, oheň poškodil i část klenby a střešní krytiny. Na její obnovu vznikla celonárodní sbírka, nadace, firmy i jednotlivci přislíbili částku převyšující v přepočtu dvacet miliard korun. Desetina z ní už je reálně k dispozici.

Během odstraňování následků škod přišly komplikace v podobě olověného prachu, kvůli němuž bylo v září, v den zahájení školní roku, uzavřeno pět škol v okolí Notre-Dame.

Prezident Emmanuel Macron slíbil, že obnova katedrály by měla být hotova do zahájení olympijských her v roce 2024. Samotná rekonstrukce ovšem ještě ani nezačala.