Nasazení českých vojáků do bojů v Mali? Podle Petříčka by šlo o diplomatický i bezpečností přínos

České ministerstvo obrany navrhuje poslat šedesát vojáků do protiteroristických misí v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh je v meziresortním připomínkovém řízení a musí jej schválit vláda a obě komory parlamentu. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by účast českých vojáků v těchto misích, které by pravděpodobně zahrnovaly i bojové situace, byla přínosem jak z bezpečnostního, tak i diplomatického hlediska.