Déšť přinesl Austrálii jen částečnou úlevu. Města dusí dým a ke konci týdne se má znovu oteplit

Hustý dým také v pondělí znemožnil chystanou evakuaci asi 300 lidí z pobřežního města Mallacoota, odkud byly v uplynulých dnech pomocí vrtulníků a člunů přepraveny do bezpečí stovky lidí uvězněných na pláži obklopené požáry.

Vláda slibuje miliardy na obnovu

Premiér Scott Morrison v pondělí oznámil vládní pomoc ve výši dvou miliard australských dolarů, v přepočtu 31,5 miliardy korun. Ty by měly být v příštích dvou letech investovány do obnovy budov a infrastruktury zničené požáry. Desítky milionů australských dolarů vláda slíbila postiženým oblastem již dříve. Premiér rovněž řekl, že armáda se snaží využít nynějšího poklesu teplot a dostat potraviny, palivo a vodu do obcí zasažených požáry. Vojáci se také pokoušejí zprůjezdnit zablokované silnice a dozásobit evakuační centra.

Premiér čelil v posledních týdnech kritikám kvůli své reakci na požáry. V době, kdy vlna veder a požáry vrcholily, byl s rodinou na Havaji na dovolené. Mnozí také vládě Austrálie, která je největším exportérem uhlí na světě, vyčítají neochotu reagovat na klimatické změny. Premiér ale jakoukoli spojitost mezi nynějšími ničivými požáry a klimatickými změnami rezolutně odmítá.