Ruští sportovci jsou naštvaní na vlastní úřady. O protiruské hysterii nemluví, říká novinář Soukup

„Jak říká legendární hokejista Vjačeslav Fetisov, který je poslancem za vládní Jednotné Rusko, je jasné, že změny v databázi museli udělat ruští sportovní činitelé. Je s podivem, že jim nedošlo, že se na to musí poměrně jednoduše a rychle přijít,“ parafrázuje Soukup slova slavného sportovce.

Čtyřletá pauza

Rusko nesmí příští čtyři roky vystupovat na vrcholných sportovních akcích pod svou vlajkou a se svou hymnou. Týká se to olympijských her v Tokiu 2020, zimní olympiády 2022 v Pekingu, paralympijských her a světových šampionátů v jednotlivých sportech. Kvůli dopingovému skandálu, jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře, o tom rozhodl výkonný výbor Světové antidopingové agentury (WADA).

Ten tak respektoval doporučení své kontrolní komise, podle mluvčího WADA bylo rozhodnutí jednomyslné. Někteří ruští sportovci by ale mohli při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na loňských zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu a jak to již několik let funguje v atletice.

WADA také znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA). Schválila rovněž všechny další sankce navrhované kontrolní komisí. Rusko se nesmí ucházet o organizaci velkých sportovních akcí a může přijít o jejich pořadatelství „pokud to není z právních či praktických důvodů vyloučeno“. Na olympijských a paralympijských hrách a mistrovstvích světa se nesmějí objevit ruští vládní představitelé ani vrcholní funkcionáři ruského olympijského a paralympijského výboru.

Ruská strana má nyní necelé tři týdny na odvolání a už před jednáním v Lausanne se nechala slyšet, že tak učiní. Pak by případ posuzovala mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Je tak možné, že se řešení této kauzy posune až do doby před olympiádou v Tokiu. Ta začne 24. července 2020.