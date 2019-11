Průměrný Rus už pije méně než průměrný Čech. Stoupá ale počet otrav domácí pálenkou

„Samozřejmě tu je problém s různými alkoholovými náhražkami a s nápoji nízké kvality. To stále trvá,“ potvrdil Sergej Utkin z moskevského odboru zdravotnictví.

Rusko úspěšně bojuje s alkoholismem, který premiér Dmitrij Medvěděv označil za národní katastrofu. Za uplynulých osm let se spotřeba alkoholu na hlavu snížila z 18 na devět a půl litru. „V Rusku je dnes spotřeba alkoholu přesto stále kriticky vysoká,“ poznamenal Sultan Chamzajev z organizace Střízlivé Rusko.

Na otravu nejvíce umírají muži středního věku

Pití domácí samohonky je rozšířené po celé zemi od nepaměti. Na otravu alkoholem umírají nejvíce muži středního věku.

Andrej Aksjonov pálí z vlastního ovoce ve vesnici Kokoškino už deset let. Uvnitř přístroje je vykvašená směs z jablek a hroznů. „Je to v Rusku velmi populární, znám dost lidí, kteří se tím zabývají. Spíše je to oblíbené na venkově,“ uvedl Aksjonov.

Za podstatné pro bezpečnou přeměnu kvasu na destilát považuje dobré zařízení a kontrolu ohřevu. Za otravou často stojí to, že někteří neoddělí pro zdraví nebezpečnou první část destilátu, kterou je jim líto vyhodit.

Nedodržení výrobního postupuje je často jednou z hlavních příčin zdravotních problémů. Experti radí, že jedna destilace je málo, že by měly být minimálně dvě.