Před 77 lety zastavili spojenci nacisty u El Alameinu. Na hřbitově u Sahary se vzpomínalo na padlé

Jména československých vojáků, kteří padli dva a půl tisíce kilometrů od domova, jsou na vojenském hřbitově na okraji Saharské pouště stále vidět. Bojovali tu po boku skoro celého světa: s Brity, Židy, Araby i Indy.

Bitva měla zásadní význam. O 150 kilometrů dál začíná údolí Nilu a v případě vítězství by se německým a italským vojskům otevřela cesta do Orientu. Kdyby wehrmacht obsadil Suezský průplav a ropná naleziště, 20. století by možná vypadalo o dost jinak. Díky spojenecké ofenzivě u El Alamejnu k tomu ale nedošlo.