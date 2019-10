Konec dekády, jež patřila guerillovým vůdcům. Kosované ve volbách podpořili opozici

Volby pravděpodobně přivodí konec desetileté éry vlády bývalých guerillových vůdců. Až třetí příčka podle předběžných výsledků voleb patří s 21,37 procenta Demokratické straně Kosova (PDK), která byla součástí dosavadní koalice.

Spojenectví pro budoucnost Kosova (AAK) premiéra Ramushe Haradinaje dostalo 11,7 procenta hlasů. „Přijímáme verdikt lidu. PDK odchází do opozice,“ prohlásil večer šéf hlavní strany končící koalice Kadri Veseli.

Před volbami se spekulovalo o možném spojení obou vítězných opozičních uskupení. Kosovo by mohlo mít první premiérku, protože LDK do voleb vedla Vjosa Osmaniová.

„Chci poděkovat všem občanům Kosova za to, že přišli k volbám a volili masově záchranu našeho státu a zabránili dramatu v podobě státního zajetí v Kosovu, které by mělo tragický konec. Nyní otevíráme novou kapitolu pro naši republiku, protože jste to vy, kteří nás dostali sem a do vlády. Je to z větší části vaše výhra, než naše,“ uvedl lídr strany Sebeurčení Albin Kurti.