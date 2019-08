Hon za jadernou zbraní. Před 70 lety otestoval Sovětský svaz atomovou bombu

Zdaleka nejsilnější atomovou zbraň všech dob vyzkoušeli Sověti v říjnu 1960 v Nové zemi. Car-bomba měla sílu bezmála čtyř tisíc bomb svržených na Hirošimu (50 megatun TNT), výbuch měl průměr osmi kilometrů a tlaková vlna vysklila okna v okruhu devíti set kilometrů. Hřib vystoupal do výšky 64 kilometrů a viditelný byl ze vzdálenosti tisíce kilometrů. Pokud by taková hlavice byla svržena na Národní muzeum, výbuch by srovnal se zemí celou Prahu a popáleniny třetího stupně by utrpěli obyvatelé až v Kolíně, Lovosicích nebo Příbrami. Aby posádka letounu, který bombu svrhával, měla alespoň padesátiprocentní šanci na přežití, pád hlavice zpomalil tunu vážící padák, díky kterému se letadlo dostalo do relativně bezpečné vzdálenosti padesáti kilometrů.