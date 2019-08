Piknik pomohl nalomit železnou oponu. Teď si událost roku 1989 připomněli Merkelová s Orbánem

Na památný den zavzpomínal před pěti lety pro německou televizi ARD Walter Sobel, kterému se během pikniku podařilo přejít hranici s manželkou a dvěma malými dětmi. K plotu se rozběhli okamžitě poté, co si všimli, že je hraniční brána otevřená. Že se jim skutečně podařilo dostat na Západ, pochopili, až když je autobusy společně s ostatními uprchlíky odvážely do Vídně.

„Nic z toho, co se tam dělo, jsme nebrali úplně vážně,“ vzpomínal Sobel. Kvůli možné infiltraci Stasi během pikniku nikdo s nikým nemluvil. „Až když jsme byli na druhé straně, padli jsme si do náručí. Bylo to ohromně dojemné.“

I po 19. srpnu zůstávaly na maďarském území ještě tisíce východních Němců, kterým nakonec Budapešť v noci na 11. září otevřela hranice s Rakouskem natrvalo. Tehdejší západoněmecký kancléř Helmut Kohl označil později maďarské události z léta 1989 za „odstranění první cihly z Berlínské zdi.“