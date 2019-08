Necítím se jako hrdina, říká pilot letadla, které přistálo v poli. Od Putina dostal nejvyšší vyznamenání

„Podepsal jsem dekret o vyznamenání posádky letadla, které, jak známo, provedlo tvrdé nouzové přistání u letiště Žukovskij,“ uvedl Putin s tím, že věří, že podobných příhod bude v budoucnu co nejméně.

Kapitána letu Damira Jusupova, který s letadlem po srážce s hejnem ptáků bezpečně přistál na poli, oslavují i ruská média. On sám se ale zvýšené pozornosti brání. „Byla to jediná věc, co se dala dělat. Proto se necítím jako hrdina. Každý pilot by udělal to samé,“ míní. „Cítím se trochu provinile, že jsem pasažéry nedovezl až do cíle, do Simferopolu,“ podotkl.