Íránský tanker opustí Gibraltar pod jiným jménem i vlajkou

Věc se ještě může vrátit k soudu

„Může odplout, jakmile skončí přípravy na vyplutí lodě takové velikosti, ať už popluje kamkoli. Může to být dnes, může to být zítra (v sobotu),“ řekl Picardo. Na dotaz, jak se Gibraltar postaví k žádosti Spojených států, Picardo odpověděl, že rozhodnutí je věcí nezávislých úřadů a že o záležitosti může znovu rozhodovat nejvyšší soud. „Určitě se to může vrátit před soud,“ připustil Picardo.

Žádost o další zadržení lodě vzneslo americké ministerstvo spravedlnosti a ve čtvrtek nebylo jasné, oč se tento požadavek opírá. Ministerstvo zahraničí USA tvrdí, že tanker pomáhá íránským revolučním gardám, které jsou na americkém seznamu teroristických organizací.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přes Twitter vzkázal všem, kteří by se v rámci posádky nalodili na tanker napojený na revoluční gardy, že ohrožují svůj nárok na případný vstup do Spojených států.