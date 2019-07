Zákazníci v Berlíně vlastní supermarket, dohlíží tak na kvalitu i ekologii

Každý tu pracuje tři hodiny měsíčně. Znamená to naučit se nejen zacházet s kasou, ale třeba také vyjednávat s farmáři. Svou prací nahrazují tradiční prostředníky mezi zemědělci a zákazníky – třeba supermarkety. Díky tomu tady mohou nakupovat za ceny až o polovinu nižší. „Zdravé potraviny by měly být dostupné pro každého,“ míní Hallalová.

Nápad se ale nezrodil v Německu. Robin Angelé pomáhá tento koncept přenést do Berlína ze své rodné Francie. V Paříži už funguje ve velkém. Tamní supermarket vlastní společně na tisíce spotřebitelů. V New Yorku je to dokonce 17 tisíc lidí. „Společně rozhodují, jaké chtějí produkty. V New Yorku například zakázali plastové láhve,“ přiblížil Robin.

Další experiment se odehrává jen o pár kilometrů dál. Za továrními budovami se skrývá zelená záplava. Městská farma funguje podle principu známého už od Aztéků – na základě takvané akvaponie. Hned vedle bazalkového pole se chovají kapři. Voda z jejich kádí se používá na hnojení rostlin. Majitel pak prodává obojí, kapry i bazalku.