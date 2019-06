Bezpečnost pasažérů na lodích by v budoucnu mohl hlídat speciální systém

Vědci a společnosti testují systém, který by měl zabránit podobným tragédiím, jaká se odehrála před sedmi lety na italské výletní lodi Costa Concordia. Tehdy kvůli chaosu na palubě zemřelo 32 lidí. Záchranáři i posádky by díky novému sledovacímu zařízení měli třeba přehled, v které části lodi se kdo nachází. Systém, který je možné zabudovat i do záchranných vest, má pomáhat i záchranářům na moři.