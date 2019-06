USA jsou ochotné jednat s Teheránem bez předběžných podmínek, uvedl poprvé Pompeo

Spojené státy jsou připraveny zahájit „bez předběžných podmínek“ jednání s Íránem o jeho jaderném programu, potřebují ale vidět, že se tato země chová jako „normální stát“. Ve Švýcarsku to řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Je to poprvé, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa, která před více než rokem odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a od té doby zesiluje hospodářské sankce a diplomatický a vojenský tlak na Írán, tak jasně řekla, že je připravena navázat s Teheránem dialog bez předběžných podmínek, zdůraznila agentura AFP.