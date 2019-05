Na evropské volby se připravují také tlumočníci. Někteří ovládají i osm jazyků

Tlumočníci sedí v přítmí svých kabin a málokdo je kdy viděl naživo. Bez jejich služeb by ale evropské instituce nemohly fungovat.

„Zajímavé na tlumočení je to, že necháváte své emoce a své vlastní názory na chodbě, než vstoupíte do tlumočnické kabiny. A pak už se řídíte řečníkem, necháváte se jím vést a přenášíte jeho projev do cílového jazyka,“ přibližuje Ivana Hlaváčová, vedoucí českého tlumočnického oddělení v Evropském parlamentu.

„Je tu celkem 24 jazyků, nikdo z nás ale neobsáhne všechny, míváme tak tři až pět, někdo i osm jazyků, ze kterých tlumočíme,“ dodává Hlaváčová, která pracuje v Bruselu od roku 2003. K jejím pracovním jazykům patří italština, angličtina, francouzština a slovenština.

„Nikde jinde na světě není tlumočeno do tolika jazyků, v takové šíři témat a také s takovou rychlostí,“ podotýká s tím, že evropské instituce jsou pro tlumočníka vrcholem kariéry. Stálých českých tlumočníků je v Evropském parlamentu šest, na volné noze a k dispozici pak dalších osmdesát.