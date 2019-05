Hacknutá demokracie. Nástup 5G sítí nese souboj ekonomiky a bezpečnosti, říká John Hemmings

Četl jsem v reakci na rozhodnutí Donalda Trumpa článek, který říká, že Spojené státy možná vyhrály jednu technologickou bitvu nebo obchodní bitvu, nikoliv ale válku jako takovou. Protože Huawei se bude snažit získat kontrakty ve střední a východní Evropě, Asii, Jižní Americe, v zemích, které potřebují takové sítě a nebudou mít problém s 5G. Souhlasíte s tím?

Ano. Myslím, že tohle skutečně není jednoduché a těžko se to vyřeší. Vypadá to jako Trumpova obchodní válka, ale jsou tam také problémy s Indií, s Asií, s Japonskem. Ono to vypadá, že prezident Trump vede nějakou obchodní válku přes média, ale je to obtížnější. Samozřejmě také záleží na tom, kolik peněz tyto čínské firmy získávají od čínských státních bank, a také, zda jsou tam zadní vrátka pro eventuální jiné technologie.

Vy jste dal dohromady aktuální obsáhlou zprávu, mimo jiné pro britskou politickou scénu, která se týká firmy Huawei, týká se 5G a ochrany dat. Tvrdíte v ní, že Huawei a další čínské firmy mohou být jakýmsi trojským koněm. Jaké máte důkazy? Nebo jde spíše o obavy?

To je velice dobrá otázka. Tato zpráva byla přečtena v britském parlamentu. Samozřejmě na ní pracovali přední britští technici. Důkazy jsou trojí. Jednak je to interakce mezi Huawei a čínskou vládou a bezpečnostními silami. My víme, že jejich vztahy jsou velmi těsné, a víme, že tam jsou nejrůznější kontrakty. Co se týká trojského koně, netvrdíme, že existuje nějaké konkrétní obvinění. Ale máme středisko v Británii, které by mělo spolupracovat s Huawei, a to je na velmi špatné úrovni.