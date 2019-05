Sankce vlivnému oligarchovi Prigožinovi nevadí. Jeho byznys ale může ohrozit úplavice

video Putinův kuchař Prigožin (vlevo) byl údajně zapojen do ovlivňování voleb v USA

Prigožin si ovšem kvůli sankcím nikdy těžkou hlavu nedělal. A to ani ve chvíli, kdy bylo odhaleno jeho údajné napojení na trolí farmy, které se měly pokoušet ovlivnit volby v USA . „Byl jsem sankcionován možná třikrát nebo čtyřikrát. Jsem unavený počítáním. Nepamatuji se. Ve Spojených státech nemám žádný byznys a nemám ho ani s Američany. Nebojím se toho. Jen teď přestanu chodit do McDonald's,“ komentoval věc loni v březnu.

Opakovaně se stal terčem amerických sankcí, poprvé už během úřadování předchozí americké administrativy. „Celé to souvisí s ruskými aktivitami na Ukrajině, podporou pro ukrajinské separatisty a jejich okupací Krymu,“ vysvětloval v prosinci 2016 uvalení sankcí na Prigožina mluvčí amerického ministerstva zahraničí John Kirby.

To, na čem by Jevgeniji Prigožinovi ale záležet mohlo, jsou jeho viditelné investice do těžby ropy v Sýrii. Nejen v této souvislosti je zmiňováno i jeho osobní napojení na vedení takzvané Vagnerovy skupiny, soukromé armády, která hájí ruské státní zájmy v Sýrii, na Ukrajině a podle všeho i v některých afrických či jihoamerických zemích.

Úplavice může být pro Prigožinův byznys skutečnou pohromou

V samotné Moskvě se ale rozvíjí pro Prigožina nepříjemný skandál. Na začátku roku bylo v metropoli hospitalizováno téměř 130 dětí s těžkou úplavicí. S největší pravděpodobností se nakazily ve škole nebo ve školce. Jejich jídelny po celé metropoli téměř bez výjimky provozuje Prigožinovo cateringové impérium.

Některé děti se ani po pěti měsících plně nezotavily a potýkají se s dlouhodobými následky. Rodiče i aktivisté upozorňují na trvale nevhodné hygienické podmínky ve školních i předškolních zařízeních.

Prigožin se rozhodl reagovat. „Po setkání s rodiči přímo ve stravovacím zařízení se Jevgenij Viktorovič (Prigožin) osobně rozhodnul poskytnout finanční výpomoc všem rodinám, jejichž děti byly postiženy infekcí,“ oznámil mluvčí Prigožinovy firmy Concord. Vyplatit má zhruba 35 tisíc korun na hlavu.

Prigožinovy firmy, které mají exkluzivní milionové kontrakty se státem i hlavním městem, však dál žaluje třicítka poškozených rodin.