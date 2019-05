Policie v Severním Irsku zatkla čtyři podezřelé kvůli vraždě novinářky McKeeové

Policie provedla čtyři domovní prohlídky a zatkla muže ve věku 15, 18, 38 a 51 let. Zatčení jsou nyní ve vazbě a vyšetřovatelé je vyslýchají. V souvislosti se smrtí McKeeové již dříve policisté vyslechli dva muže a jednu ženu, všechny podezřelé ale nakonec propustili.

Zhruba 140 lidí poskytlo policii snímky, videozáznamy a svědectví z místa dění. Uvedl to pro britský deník The Guardian detektiv Jason Murphy, který se zabývá vyšetřováním incidentu. Policie také zveřejnila záznam z bezpečnostních kamer, který sice nezachycuje tvář údajného střelce, ale naznačuje, že by neměl být starší dvaceti let.