Rozkrývala temnou minulost a hájila sexuální menšiny. Kdo byla zabitá irská novinářka?

To byl podle ní i případ Lyry McKeeové. Ta se dříve zabývala vraždou irského poslance Roberta Bradforda, která se odehrála v roce 1981. Kvůli tomu se stala terčem výhrůžek a různých obvinění. To novinářku přivedlo ke snaze změnit severoirský zákon o pomluvě.

Podle Truchlé ale v zemi hrozí jiná rizika. „Je to nebezpečné pro ty novináře, kteří se věnují případům z minulosti, nevyřešeným kauzám a tak podobně,“ míní novinářka. „Pokud člověk začne rozkrývat nevyřešené věci z minulosti, tak se může setkat s lidmi, kteří se tomu budou snažit zabránit,“ dodává.

Vraždy žurnalistů v Irsku nejsou běžné – Lyra McKeeová je první novinářskou obětí za posledních 21 let. Tak dlouho platí takzvaná Velkopáteční dohoda, která dlouholeté násilí v Irsku ukončila. „Je to spíš nešťastná náhoda. I podle vyjádření policie nejspíš nestála tam, kde stát měla,“ říká Helena Truchlá, redaktorka serveru Aktuálně a agentury Voxpot, pro kterou v Severním Irsku natáčela.

Památka může pomoci dalším novinářům

Považovala ho za zastaralý, protože politikům umožňuje umlčovat novináře. Přidala se proto do skupiny, která se snaží přimět politiky k reformě. „Ve čtyřiadvaceti letech čelila právním výhrůžkám a postavila se jim. A pak se snažila zákony změnit. To vyžaduje velkou odvahu a vůli,“ vzpomíná na Lyru McKeeovou Michael Harris, jeden z jejích přátel. „Pokud chtějí politici Severního Irska udělat víc, než jen říkat o Lyře hezká slova, měli by v její památce reformu zákona prosadit,“ napsal po její smrti pro CNN.

Právě Harris po smrti novinářky spustil crowdfundingovou kampaň, ve které se vybralo přes 60 tisíc liber. „Chceme podpořit její postiženou matku, o kterou se starala. Také chceme zajistit, aby byly pokryty náklady na pohřeb,“ řekl v rozhovoru pro stanici Sky News. Zbytek peněz pak chce použít na podporu investigativních reportérů v Severním Irsku.

Pohřeb Lyry McKeeové se uskutečnil ve středu. Zúčastnila se ho britská premiérka Theresa Mayová i irský premiér Leo Varadkar. Obřad vedli společně katolický i anglikánský kněz. „Měla postsektářskou identitu. Byla součástí nové generace, která se vnímá severoirsky, ale ne katolicky nebo protestantsky,“ tvrdí v rozhovoru pro Sky News Michael Harris. „To, že zemřela rukou teroristy, je hrozná, temná ironie,“ dodává pak.