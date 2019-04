Do evropských voleb zbývá měsíc. Hlasovat budou i Britové, čeká se vzestup populistů

Současní poslanci se nejvíce obávají výrazného posílení antisystémových populistů, jako jsou třeba předseda italské strany Liga Matteo Salvini nebo šéfka francouzského Národního sdružení Marine Le Penová. Znamenalo by to konec pro současný směr Evropy.

V Česku budou volby 24. a 25. května

„Jsou to členové, mají legitimní právo se voleb účastnit, o tom nepochybuji. Ale znovu – tohle není věc, které bych mohl rozumět, podpořit ji, a nemyslím si ani, že je to politicky vhodné,“ komentoval ambice euroskeptiků Manfred Weber, lidovecký kandidát na šéfa Evropské komise.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. Česko bude jedinou zemí, kde budou moci lidé přijít k urnám v průběhu dvou dnů, 24. a 25. května. Hlasovat budou moci v pátek od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. Česko bude mít v novém europarlamentu 21 zástupců, stejně jako dosud.

Češi patří spolu se Slováky, Iry a Malťany mezi pouhé čtyři země, jejichž občané nedostanou šanci volit mimo svou vlast. Oba středoevropské státy v minulých eurovolbách ovládly nejnižší příčky žebříčku volební účasti, která zde nedosáhla ani 20 procent.

Právě malým zájmem o volby vysvětlují autoři českého volebního zákona i úřady, proč opět nebude možné volit například na ambasádách. Někteří experti naopak poukazují na to, že volební účast u krajanů žijících v zahraničí bývá nadprůměrná a že právě eurovolby by pro ně mohly být zajímavější než pro velkou část Čechů žijících ve své rodné zemi.