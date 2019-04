Sísí jako ještě silnější vůdce s možností vládnout do 2030? Egypťané hlasují o změně ústavy

Parlament už změny odhlasoval v úterý a jak píše agentura AFP, očekává se, že projdou i v referendu, které potrvá do pondělí. Výsledek má být ohlášen 27. dubna. Hlasuje se po tři dny vždy od 9 do 21 hodin a právo vyslovit se má 62 milionů Egypťanů.

Změna umožní prodloužit Sísího současný čtyřletý mandát o dva roky a kandidovat znovu na příštích šest let v roce 2024. Opozice to označuje za soustřeďování moci do rukou prezidenta, avšak v kampani před referendem dostala málo prostoru. Města zaplavily fotografie Sísího a výzvy k účasti v referendu, u silně střežených volebních místností v sobotu zněly vlastenecké písně.