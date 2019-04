Pomoc pro Matku Boží. Svět vybírá peníze na obnovu vyhořelého chrámu Notre-Dame

Pomoc s tváří Quasimoda

Ve Spojených státech se na podporu obnovy Notre-Dame rozběhlo hned v pondělí večer několik sbírek na crowdsoucringové platformě Go Fund Me. Jak uvádí agentura Reuters, některé z nich pracují s motivem hrbatého zvoníka Quasimoda, ústřední postavy velkorysého románu Chrám Matky Boží v Paříži – a také pohádkové disneyovské adaptace z devadesátých let.

Sbírku na pomoc vyhořelé sakrální památce iniciovala také newyorská společnost pro francouzské dědictví French Heritage Society. Ta už v minulosti mj. dvěma granty za bezmála půl milionu dolarů podpořila restaurátorské projekty ve francouzské národní knihovně, a Notre-Dame, dle slov ředitelky, pomoc potřebuje bezpochyby. „Je to samozřejmě architektonický zázrak a památka, která by měla být obnovená,“ prohlásila ředitelka společnosti Jennifer Herleinová.

Přispět chce i česká vláda, premiér Andrej Babiš (ANO) už v pondělí pro Deník N sdělil, že „určitě přispějeme“ s tím, že o konkrétním obnosu se jeho kabinet teprve bude bavit.