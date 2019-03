Vzpoura proti dražším bytům v Berlíně. Nájemníkům z ulice Karla Marxe pomůže město

Karl-Marx-Allee je ukázkou stalinistické architektury v centru německé metropole. Východní Berlín začal svou výkladní skříň stavět v roce 1949. O čtyři roky později rozpoutaly tvrdé normy pro dělníky jedno z prvních povstání ve východním bloku. Ulice se stala symbolem pro budování socialismu v NDR a poté i odporu vůči jejímu vedení.

Teď je pro změnu symbolem boje proti bleskově rostoucím cenám bydlení. Současný majitel chce část ulice prodat firmě, které nájemníci nevěří. „Většina nájemníků se bojí, že ceny prudce vzrostou a sociální soudržnost v celé oblasti se rozpadne,“ konstatoval člen výboru nájemníků Norbert Bogendein.

Senioři by museli byty opustit

Zhruba třetině nájemníků je přes osmdesát let. Rychlé zvyšování ceny bydlení by pro ně znamenalo stěhování, a tak místní vytvořili výbor. Právníci v jejich řadách poukázali na předkupní právo, které je uvedené ve smlouvách.

Jen u tří bytů ze sedmi set ale měli obyvatelé prostředky na odkoupení. Do hry teď vstoupilo město, jež slíbilo finanční garance na postupný odkup i pro ostatní. „Mohl by to být model pro celé Německo i Evropu,“ míní Bogendein.