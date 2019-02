Odpovědí bude silová reakce, varuje expert před následky vzniku americké vesmírné armády

Vesmírné jednotky budou po námořnictvu, námořní pěchotě, pozemních silách, letectvu a pohraniční stráži šestou složkou amerického vojska. Podle vedení letectva může spuštění celého projektu stát 13 miliard dolarů. Úřadující ministr obrany Patrick Shanahan ale tvrdí, že se plán vejde do pěti miliard.

Vybudování nové vojenské složky ale musí schválit Kongres. Trump očekává, že kongresmani jeho ambiciózní projekt podpoří a Spojené státy tak vykročí do nového věku vesmírných technologií.

Podle kritiků ale tento záměr povede k nebezpečné militarizaci vesmíru. „Trump zcela evidentně ustupuje demokratům a staví situaci do pozice, kdy se tomu sice říká space force, ale nebude to samostatná část americké armády, nýbrž to bude spadat pod letectvo, což snižuje potencionální vážnost situace. Nicméně pořád se bavíme o tom, že vzniká vojenská síla, která by se ve vesmíru měla použít,“ podotkl Schmidt.

Připomněl srážku satelitů a sestřelení nefunkční čínské družice. „Obě události způsobily množství orbitálního smetí. Takže jakýkoliv minimální konflikt, který by se na oběžné dráze odehrál, bude příčinou vzniku problému mnohem závažnějšího, který ta síla nevyřeší a problém jen prohloubí, a to nejen pro zbytek světa, ale i pro Spojené státy,“ upozornil analytik. „Z tohoto pohledu je to rozhodnutí nešťastné,“ míní Schmidt.