Brexit je příležitostí k posílení našich globálních zájmů. Včetně použití tvrdé síly, tvrdí britský ministr

Britske ministerstvo vnitra varuje: Jedete do Evropy po 29.3.? Mozna budete potrebovat pas. https://t.co/pXg0zloHuc — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) February 15, 2019

Financial Times: britská armáda se tenčí

Řada expertů jeho údaje zpochybňuje. Británie je podle nich až pátým největším zbrojním exportérem světa. Podle aktuálních údajů listu Financial Times je britská armáda nejmenší za desítky let a nečeká se, že do roku 2020 splní cíl 82 tisíc bojeschopných vojáků.

V rámci Severoatlantické aliance ale Británie utrácí na armádu nejvíc hned po Spojených státech a letos v prosinci bude hostit summit k 70. výročí založení NATO. „To vše zastiňuje obava z brexitu bez dohody. Britská policie varuje, že by přišla o přístup do Schengenského informačního systému, který je klíčovou unijní bezpečnostní databází,“ přibližuje zpravodaj ČT Bohumil Vostal.

„Policejní šéf odpovědný za přípravu na brexit prohlásil, že se kvůli odchodu bez dohody z EU sníží bezpečí naší země,“ poznamenala labouristka Yvette Cooperová, předsedkyně sněmovního výboru pro vnitro.

Brexit bez dohody znemožní Británii vydávat evropský zatýkací rozkaz. Vyšetřování se tak mohou protáhnout o měsíce. Krizový scénář je už připravený. Nástup padesátky nových policistů do nového centra přijde britské daňové poplatníky ročně na víc než půl miliardy korun.