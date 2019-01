Vstup na otisk prstu i osobní prohlídky. V Tel Avivu se koná tradiční veletrh diamantů

Kvůli obavě z krádeže nebo přepadení je do budovy vstup jen na otisk prstu, u vchodu jsou osobní prohlídky a speciální čidla. „Když už jste uvnitř, tak je to jako kdybyste kupovali cokoliv jiného. Jediný rozdíl je hodnota zboží a způsob jeho posuzování,“ vysvětluje zpravodaji ČT spoluředitel Izraelské diamantové burzy Uri Spiro.

„Kdyby se zjistilo, že někde v budově chybí byť jen jeden drahý kámen, tak se celá zavírá a není možné se dostat dovnitř ani ven,“ přibližuje další bezpečnostní opatření zpravodaj ČT David Borek. „Je tu velká tradice, že na uzavření smlouvy stačí podání ruky, nedbá se moc na papírování a na bezhotovostní operace. Často se platí v hotovosti,“ podotýká.

Představivosti pomáhají virtuální prvky

I do obchodu s diamanty už nastupují nové technologie. Pomocí aplikace s prvky virtuální reality je možné si vyzkoušet, jak bude kámen vypadat coby součást prstenu. „Snažíme se přenést zážitek z kamenných obchodů i do internetových nákupů,“ říká Artem Soundelzon ze společnosti Inova Diamonds.

Počítač už dokáže i proměřit hrubý diamant a přesně navrhnout tvar, do jakého se má vybrousit. „Optimalizujeme to, co se s tím diamantem může udělat, jak bude certifikován,“ uvedla Romy Gakh-Baramová z firmy SARINE.