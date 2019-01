Nejistota kolem brexitu dusí cestovní ruch. Neřízený odchod by ztížil situaci hlavně cestujícím Britům

Ředitelka společnosti Visit Britain Patricia Yatesová ale očekává, že pokles bude pokračovat i letos. Země zůstává i přes pokles libry drahou destinací a v kombinaci s nejistotou ohledně brexitu se turisté do objednávek pobytů nehrnou. Organizace proto spustila kampaň Přátelé Evropy, která občany EU ujišťuje, že se jim v Británii dostane vřelého přivítání.

Brexit ale ovlivňuje i miliony Britů při plánování letní dovolené. Oproti loňskému lednu přibývá těch, kteří chtějí odletět za sluncem a odpočinout si od hádek kolem brexitu. Destinace mimo Evropskou unii zaznamenaly nárůst zájmu o 19 procent.

Potvrzuje to i Karen Simmondsová, která v cestovním ruchu podniká už dvacet let. „Cítím, že lidé odkládají rozhodnutí, kam cestovat. Mohly by z toho profitovat země mimo Evropskou unii jako Černá Hora, Norsko nebo Turecko. Podle mě Britové pozastavují rozhodnutí do toho velkého dne,“ naráží na 29. březen, kdy by mělo Spojené království opustit Evropskou unii. Ať už s dohodou, nebo bez ní.