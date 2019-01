Krabice poslední záchrany jdou na odbyt. Britům mají pomoci přežít brexit

„Právě teď se nacházíme uprostřed procesu vystoupení z EU, nad kterým nikdo nemá kontrolu, a nemáme nejmenší tušení, co se bude dít. Naše vláda neví, co se děje. Ale vy můžete korigovat, co se bude dít, tak, že zodpovědnost vezmete sami na sebe,“ nabádá Blake své spoluobčany.

V krabici se zásobami, kterou nabízí, je celkem 60 porcí jídel, která mají Britové v oblibě – třeba makaróny se sýrem, chilli con carne nebo sušené mleté maso. Kromě jídla je uvnitř ještě filtr na vodu a náplň do zapalovače.