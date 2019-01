Ficův Smer chce do březnového prezidentského klání vyslat eurokomisaře Šefčoviče

Šefčovič je matadorem evropské politiky, v Bruselu působí již 15 let. Nejprve pracoval jako slovenský velvyslanec při Evropské unii, později jako eurokomisař. Postupně vedl tři portfolia, naposledy energetiku. Šestým rokem Evropské komisi i místopředsedá. Nyní dostal od své strany Smer nabídku vyměnit Brusel za prezidentský palác v Bratislavě.

Šefčovič zatím neodmítl. Při jeho rozhodování může sehrát roli i to, že nedávno se mu rozplynula naděje vést frakci socialistů do evropských voleb. „Vždy jsem dělal maximum pro to, aby Slovensko vyniklo jako úspěšná moderní země. Záleží mi na jeho budoucnosti, a proto je přirozené, že jsem si s plnou vážností vyslechl i nabídku kandidovat,“ uvedl Šefčovič.