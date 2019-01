Tisíce lidí prchají před bouří Pabuk, která zasáhne i turistické ráje v Thajsku

Provoz už přerušilo letiště v Nakhon Si Thammarat, správním středisku stejnojmenné provincie, a v nejbližších hodinách se k tomu chystá také letiště v metropoli provincie Surat Thani. Do ohrožených oblastí kvůli bouři nelétá ani nízkonákladová společnost Nok Airlines a na ostrov Samui už ani Bangkok Airways. Přerušena tam byla i trajektová doprava.

Meteorologové očekávají, že tropická bouře přinese prudké lijáky a vlny dosahující až pětimetrové výšky. Na příchod živlu se připravuje 16 provincií na jihu země včetně oblíbených letovisek na ostrovech Pchúket a Samui. Bouře by na pevninu měla udeřit v pátek večer místního času (odpoledne SEČ) a měla by jižní část země sužovat do soboty.

„Očekáváme silný déšť a musíme se připravit na povodně. Jsme připraveni, ale pokud budou srážky vysoké, budeme potřebovat nějaký čas k vyřešení problémů,“ varoval thajský premiér Prajutch Čan-Oča.