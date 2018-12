Nepřenechme Afriku Číně, apeloval na státy EU rakouský kancléř. Podle něj nestačí rozvojová pomoc

Čínský prezidnet Si Ťin-pching slibil letos v září na další rozvoj Afriky 60 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč). Slíbil také odepsat část dluhu některých chudších afrických států.

Afrika je velkým cílem Pekingu a jeho iniciativy Nové Hedvábné stezky. Čína zde staví přístavy, silnice a další infrastrukturu potřebnou pro rozvoj obchodu, ale mnoho kritiků v Tanzanii, Keni a dalších státech upozorňuje, že hostitelské země se kvůli tomu příliš zadlužují.

Juncker: EU jde o partnerské zrovnoprávnění Afriky

Juncker zdůraznil, že Evropské unii jde o „partnerské zrovnoprávnění“ s Afrikou. Na otázku, zda EU ve srovnání s Čínou nemá v rozvoji hospodářských vztahů se zeměmi afrického kontinentu zpoždění, odpověděl: „Ano, my to ale děláme lépe.“

Podle odhadů by měl do roku 2050 počet obyvatel Afriky stoupnout na 2,5 miliardy. Evropská unie dlouhodobě usiluje o to nabídnout pomocí hospodářského rozvoje Afričanům alternativu k migraci do jiných zemí, často právě evropských.