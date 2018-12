Letní kurzy v Budapešti? Středoevropská univerzita hledá cestu pro setrvání v Maďarsku

Středoevropská univerzita se snaží udržet své sídlo v Budapešti. Chtěla by tady proto pořádat letní kurzy. Celoroční výuku ale musí přesunout do Vídně poté, co maďarská vláda odmítla dohodu, která by jí umožnila zůstat. Na vysoké škole založené americkým finančníkem Georgem Sorosem získali diplomy mladí vědci z desítek zemí světa.