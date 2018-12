Cenzura hudebníků v Rusku opět ožívá. Cílí především na kritiky Putinova režimu

To, co k výbušnému hudebnímu žánru patří – tvrdá upřímnost a explicitní slova – považují totiž ruské autority za „extremistickou aktivitu“. V Rusku proto zakázali Kuzněcovův poslední klip a umělec si také odseděl pár dní za mřížemi.

Hudebníky nepotlačují jen úřady

Na ruské verzi Facebooku – VKontakte – se nedávno zformovala skupina What is Good 2.0, která má v současnosti přibližně 160 tisíc fanoušků. Hlavním posláním této skupiny je vrátit moralitu do médií. Konkrétně to znamená hlídání vulgárních textů mladých hudebníků, které následně členové skupiny hlásí na policii.

Skupina přitom nezasahuje pouze proti rapperům, časté výzvy k cenzuře směřují například i k ruskému elektronickému duu IC3PEAK, pro které jsou typické temné zpovědi s politickým podtextem. Jejich poslední koncerty úřady buď zrušily úplně, nebo na ně vysílaly policejní dohled.

Na sociálních sítích se šikují i odpůrci cenzury

Mladí progresivní Rusové, kteří s cenzurou nesouhlasí, se se svou kritikou obrací hlavně na sociální sítě. „Tím, že budete rušit koncerty, vůbec nic nezměníte,“ napsala například Xenia Čajková.