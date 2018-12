USA přestanou plnit dohodu o raketách, pokud se jí Moskva nezačne řídit

„Přistupujeme k tomu z několika důvodů. V první řadě proto, že kroky Ruska hluboce podkopávají bezpečnost Spojených států a bezpečnost našich spojenců a partnerů,“ vysvětlil Pompeo. Pro Spojené státy podle něj nemá smysl, aby zůstávaly svázány podmínkami dohody, které je omezují v případné odpovědi.

Podle Pompea je tak jen na Kremlu, zda se smlouvu z roku 1987 rozhodne zachránit. Ministr prohlásil, že nyní má Rusko rozmístěno několik praporů těchto raket, jejichž dostřel z nich činí přímou hrozbu pro Evropu. „Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě, kde má Amerika desetitisíce vojáků a kde žijí a pracují miliony našich civilistů,“ zdůraznil. V nebezpečí je podle něj také daleko větší počet občanů evropských zemí.

Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční „výpovědní“ lhůta, kterou smlouva INF předpokládá, oznámil Pompeo. „V oněch 60 dnech nebudeme vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy (které by INF porušovaly)… a uvidíme, co se stane,“ dodal americký ministr. Ruská strana však podle něj zatím nijak nedává najevo, že by měla zájem své chování změnit.

Ruské porušování podmínek dohody INF podle Pompea nelze vidět odděleně od dalších kroků na mezinárodní scéně, například v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii, při vměšování do voleb v jiných zemích či při pokusu otrávit někdejšího agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

NATO za rozhodnutím Američanů stojí

Američané mají ve svém postupu jednoznačnou podporu všech zemí NATO; ministři zahraničí celé Aliance ve společném prohlášení uvedli, že Rusko vývojem a rozmístěním raketového systému 9M729 hrubě smlouvu INF porušuje. Systém podle NATO představuje výrazné riziko euroatlantické bezpečnosti.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka není dlouhodobě možné, aby jedna strana smlouvu porušovala a druhá se jí řídila. „Chápeme americký postoj. Pro ČR a celou řadu spojenců je ale také důležité pokračovat v úsilí o mezinárodní odzbrojení. Tato smlouva je důležitým pilířem režimu kontroly zbrojení v Evropě,“ připomněl Petříček.