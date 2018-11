Babiš představil v Bruselu české plány na postavení školy v Sýrii

Podle Babiše by Česko mohlo v zemi sužované občanskou válkou zakoupit pozemek, kde už nyní stojí poškozená škola. Na místě by poté za české peníze vznikla celá „vesnička“ s ubytováním, školkou, školou, jídelnou a dalším potřebným vybavením.

Babiš nechtěl předjímat náklady na podobný plán ani to, kdy by mohl reálně začít vznikat. Původní plán byl koupit prázdný pozemek, z konzultací s velvyslankyní podle něj vyšlo, že lepší bude obnova školy či školky zničené válkou s dostavbou ostatních potřebných částí.

V kontaktu je Babiš podle svých slov s firmou, jejíž systém modulových staveb byl využit pro stavbu bytů pro uprchlíky v Německu či mateřské školy v Česku. „Je to efektivní, není to moc drahé a umí to rychle,“ poznamenal premiér. Ohledně plánu je Česko podle Babiše v kontaktu také s Červeným křížem, který nabídl své představy možného společného postupu.

Sirotci by podle představ českého premiéra v areálu bydleli s perspektivou jejich postupného přesunu do náhradních rodin v Sýrii. „Myslím, že syrské děti se narodily v Sýrii, jsou zvyklé na to prostředí a chtějí tam žít. My potřebujeme, aby tam měly normální život,“ poznamenal Babiš.