Chaotický brexit děsí firmy i Evropany. Někteří Britové si dělají zásoby jídla

České automobilky našly ve Spojeném království druhý největší zahraniční trh. Kolik linek na výrobu automobilů by se zadrhlo v případě chaotického brexitu, je těžké předvídat. Jedno je ale jasné: „Pokud nedojde k dohodě, těžko to může mít pozitivní dopad,“ varuje tržní analytik Richard Perry.

Britská vláda mluví také o možných potížích pro leteckou dopravu, dokud se neuzavřou nové mezinárodní smlouvy o její bezpečnosti. Potíže by mohly nastat i na suchozemských hranicích, a to nejen v Irsku, ale také na přechodu mezi Španělskem a Gibraltarem, britskou pyrenejskou exklávou.

Britové si možná připlatí za slaninu i víno

Samotní Britové a britské firmy cítí s blížícím se odchodem z EU obavy. Podražit by mohla třeba slanina – oblíbená ingredience anglické snídaně. Vepřové se totiž do království primárně dováží z Dánska a daň na jeho dovoz by se mohla zvednout až na 40 procent. „Pro britské zákazníky to bude podle mě budíček. Pokud chtějí stále stejné množství slaniny jako doteď, bude cena o poznání vyšší,“ míní ředitel masokombinátu Tican Ove Thejls.

Podražit může také francouzské víno. „Víme, že Britové mají podobné obavy jako my. Vína z Chablis mají v Británii dobré jméno, co tedy můžeme dělat, abychom tyto dobré vztahy zachovali?“ ptá se majitel francouzské vinice Louis Moreau.

Dobrou zprávou pro britské konzumenty naopak může být situace na trhu s hračkami, které se většinou vyrábějí za hranicemi Evropy. „Většina hraček se vyrábí na Dálném východě. Těchto výrobků proudících do Británie by se to tedy kromě devalvace libry nemělo jakkoli dotknout,“ podotkl předseda britské organizace DreamToys Gary Grant.