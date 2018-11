Napětí po volbách v USA nekončí. Pokračuje těsný souboj o Arizonu i Floridu

Američané s napětím očekávají kompletní výsledky voleb do Kongresu. V některých státech je výsledek velmi těsný, takže se hlasy ještě přepočítávají. Pozornost je upřena hlavně k senátním volbám na Floridě a v Arizoně. Pokud by tam zvítězili republikánští kandidáti, převaha jejich strany ve stočlenném Senátu by byla ještě výraznější. Sněmovnu reprezentantů naopak po osmi letech přebírají demokraté.