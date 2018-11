Můžeme se těšit na zablokovanou politickou situaci, komentují experti výsledky voleb v USA

Skončilo referendum o povaze a osobnostních kvalitách Donalda Trumpa, jehož výsledek až do příštích prezidentských voleb v roce 2020 zablokuje politickou situaci ve Spojených státech. Tak alespoň okomentovali výsledky senátních, sněmovních a guvernérských voleb experti ve vysílání ČT24. Myslí si, že pokud chce Trump mandát obhájit, měl by se politicky posunout více do středu. Upozorňují také, že demokraty čeká nejen výběr Trumpova protikandidáta, ale i vnitrostranická diskuse o tom, jakou politiku chtějí prosazovat.