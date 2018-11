Američané volí do Kongresu, bude to referendum o Trumpovi. Podle průzkumů uspějí demokraté ve Sněmovně reprezentantů

Největší pozornost je ale upřena na Kongres, nad kterým teď mají kontrolu republikáni. Pokud převahu ve Sněmovně reprezentantů skutečně ztratí, bude to pro Trumpovu administrativu opírající se o Kongres velká komplikace. Demokraté se totiž netají tím, že kontroverzního prezidenta chtějí blokovat. Trump by tak byl nucen k vyjednávání se svými politickými soupeři a k vládě prostřednictvím exekutivních nařízení, tedy dekretů.

Ovládnutí Kongresu demokraty by nejen zvýšilo opoziční tlak na Trumpa, ale demokratům by to poskytlo i možnost zahájit vůči prezidentově administrativě vyšetřování. To by mohlo vést až k impeachmentu, tedy ústavní žalobě vedoucí k Trumpovu odvolání.

Kampaň plná osobních útoků