Kampaň vrcholí. Trump přirovnal demokraty k demoliční kouli, podle Obamy republikáni lžou

Spojené státy čekají klíčové volby do Kongresu. Podle prezidenta Donalda Trumpa Američané v úterý rozhodnou, jestli bude země dál prosperovat. Na setkání s příznivci varoval, že Demokratická strana by na americkou ekonomiku vrhla demoliční kouli. Do vrcholící kampaně se znovu zapojil i jeho předchůdce Barack Obama. Republikáni podle něj rozdělují společnost a jejich politika je založená na lžích.