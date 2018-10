Bosnu a Hercegovinu čekají volby. Národnost je stále citlivým tématem

Zničení Starého mostu v Mostaru (listopad 1993)

Válka vtrhla do starobylého Mostaru už na jaře 1992. Kolem města zprvu bojovali Chorvati, obývající zejména západní břeh řeky, společně s Muslimy z východního břehu proti srbským jednotkám. Na jaře 1993 ale obrátili někdejší spojenci zbraně proti sobě. Boje a dělostřelecké bombardování se nevyhnuly ani centru, Stari most ale dlouho ostřelování unikal. Zůstával přitom poslední spojnicí mezi oběma břehy Neretvy, ostatní totiž odpálili před svým ústupem vojáci JNA. Nakonec ale dělostřelecké granáty začaly létat i na historický most, možná i proto, že přes něj Muslimové dopravovali zbraně či pitnou vodu. Most padl do vod Neretvy 9. listopadu 1993 po zásahu třemi tankovými granáty. Po válce byl obnoven, otevřeli jej v červenci 2004.