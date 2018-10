Tři sta tisíc migrantů ze Súdánu či Haiti zůstane pod ochranou, rozhodl soud navzdory Trumpovi

Postavení dočasně chráněných migrantů získali tito lidé jako uprchlíci ze zemí postižených živelní katastrofou nebo válkou do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší.

Program trvá už dvě desítky let. Americká vláda podle soudce dostatečně neprokázala, v čem je špatný. Jeho ukončení by znamenalo, že se jeho účastníci musejí vrátit do svých zemí. Mnozí by tak stáli před rozhodnutím, zda s sebou vzít své děti, které se jim mezitím v USA narodily, nebo rodinu rozdělit.