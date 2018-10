Rusko by mohlo Sencova vyměnit za tři vězně v USA. Týkalo by se to i lobbistky Butinové

„Moskva je připravena jednat o takové ‚humanitární akci‘ přímo s Washingtonem, přičemž Ukrajina by nebyla do jednání zapojena,“ tvrdí zdroj, na který se odvolává list Novaja Gazeta.

Vyměnit politického vězně za tři odsouzené?

Pilota Jarošenka poslal americký soud v roce 2011 za pašování drog na 20 let do vězení. But si odpykává 25letý trest za spiknutí v souvislosti s prodejem zbraní povstalcům z kolumbijské organizace FARC. Butinovou americké úřady podezírají z nezákonného lobbingu, za což jí hrozí deset let vězení.

Novaja gazeta připomněla, že o osudu všech čtyř vězňů minulý měsíc telefonicky jednali šéfové americké a ruské diplomacie: Mike Pompeo tehdy nastolil otázku Sencovova osvobození, Sergej Lavrov naopak hovořil o „nezákonném věznění“ podnikatele Buta a pilota Jarošenka, jakož i o „pronásledování ruské občanky Butinové pod smyšlenou záminkou“.

Počátkem září amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala o omilostnění Buta a Jarošenka ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. O Butovi a Jarošenkovi se nedávno zmínil i Viktor Medvedčuk, ukrajinský podnikatel známý blízkými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který sehrál klíčovou roli při výměně zajatců mezi Ukrajinou a proruskými separatisty.