Rusové obvinění z otravy Skripala prý mají vazby na ruské ministerstvo obrany

Dva Rusové podezřelí z otravy bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii jsou podle zjištění investigativních novinářů spojeni s ruským ministerstvem obrany. Napsal to britský list The Guardian. Oba muže vystopovala britská policie. Vystupují pod falešnými jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a tvrdí, že jsou civilisté. Do Británie údajně v dubnu odletěli na dovolenou.